"Terörsüz Türkiye" sürecinde her eşik bir bir geçilip geride bırakılıyor. PKK’nın kendini feshetmesinin ardından devam eden süreç, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifinin kabul etmesiyle sürmüştü. Bu süre zarfında Suriye’de bulunan terör örgütü YPG-SDG de önceki gün kendisini feshettiğini ve Suriye devlet kurumlarına entegre olacaklarını duyurmuştu. Diyarbakır anneleri ise tüm bu süreçlerden hoşnut olduklarını, bir an önce evlatlarına kavuşmayı beklediklerini değerlendirdi. Oturma eyleminde bulunup evladına kavuşan annelerden Ayşegül Biçer, 3 Eylül 2019’da anne yüreğiyle HDP İl binası önünde oturan annelerin andı olduğunu, PKK’yı annelerin bitireceğini, Kandil Dağı'na çocukların geleceğini inşa edeceklerini söylediklerini hatırlattı. Kandil ve Suriye’de terör örgütü PKK’yı bitirdiklerini söyleyen Biçer, "YPG-SDG kendini feshettiğini açıkladı. Öncelik Diyarbakır annelerinin çocukları olsun istiyoruz. 3 Eylül 2026’da Diyarbakır annelerinin evlat nöbetinin 8’inci yılı olacak. Burada devlet büyüklerimize de çağrıda bulunmak istiyoruz. Eğer çocuklarımız gelip teslim olacaksa veyahut çocuklarımız teslim edilecekse bunun öncelik Diyarbakır annelerinin evlatları olmasını talep ediyoruz. Burada 8 yıldır feryat figan eden annelerimiz var, unutulmamalıdır. Aslında barışın ilk adımını 8 yıl önce Diyarbakır anneleri atmıştır. Gayret ve mücadeleleriyle bugün bu noktaya gelinmiştir. Buradan da emeği geçen herkese ayrı ayrı şükranlarımızı sunuyoruz’’ dedi.

Ayten Elhaman ise oğlu Bayram için burada olduğunu, 7 yıldır anne ve babalar olarak burada olduklarını belirtti. Cumhurbaşkanı ve Devlet Bahçeli sayesinde bütün evlatların gelmesini beklediklerini kaydeden Elhaman, "Oturduğumuz günden beri hep dile getiriyoruz. İnşallah bütün evlatlar gelir. 81 evlat ailesine kavuştu, inşallah ben de evladıma kavuşurum. Öncelik bizim çocuklarımız olsun. İnşallah terör biter. PKK Suriye’de, Irak’ta, nerede olursa olsun bitsin. Bu topraklar hepimizin, bu bayrak hepimizin. Feshedilmesine de mutlu olduk" diye konuştu.

Bedriye Uslu da oğlu Mahmut için hep burada olduğunu, umudunu hiç kaybetmediğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız, Devlet Bahçeli bu süreci başlattı. İnşallah devamı gelir, çocuklar teslim olacaklar. Suriye’deki de silah bırakmış. Dünya güllük gülistan olacak. Ölmeden önce evladımı görmeyi hak ediyorum" ifadelerini kullandı.