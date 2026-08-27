Olay, dün öğle saatlerinde Çiğli ilçesi Evka-5 Mahallesi'nde bulunan bir berber dükkanında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, elinde bıçakla hışımla içeri giren kimliği belirsiz bir şahıs, içeridekiler için tehdit oluşturdu. Bu sırada dükkanda bulunan bir vatandaş, durumu fark ederek ani bir refleksle saldırgana müdahalede bulundu.

Yumruğu yiyince bıçağı elinden düşürdü

Vatandaşın yüzüne attığı sert yumrukla neye uğradığını bilemeyen saldırganın elindeki bıçak yere düştü. Hızını alamayan vatandaş, silahsız kalan saldırganı darp ederek tamamen etkisiz hale getirdi. Yaşanan arbede sırasında dükkanda çırak olarak çalışan küçük yaştaki çocuğun ise büyük bir panik ve korku yaşadığı görüldü.

O anlar saniye saniye kameraya yansıdı

İş yerinde yaşanan o hareketli dakikalar, berber dükkanının güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde; saldırganın elinde bıçakla içeri girdiği anlar, içerideki vatandaşın hiç tereddüt etmeden şahsa yumruk atarak yere serdiği ve ardından yaşanan boğuşma anları yer buldu.