Grubunu BiP'e taşıyanlar, internet paketlerinden harcamadan mesajlaşabiliyor, fotoğraf ve video paylaşabiliyor, sesli ve görüntülü görüşme yapabiliyor. Tüm operatörlere açık olan BiP, ileri tarihli planlı mesaj gönderimi, etkinlik oluşturma, grup içi anket, aynı anda 32 kişiye kadar görüntülü arama ve 100'den fazla dilde anlık çeviri gibi birçok farklı özelliği ile grup iletişimini sağlıyor.

Mesajlaşma uygulamalarındaki grup sohbetleri günlük iletişimin vazgeçilmez bir parçası. Aileler, arkadaşlar, okul ve iş grupları bu sohbetlerde plan yapıyor, bilgi paylaşıyor ve ortak kararlar alıyor. BiP, tüm operatör kullanıcılarına GB harcamadan iletişim kurabilecekleri bir sohbet deneyimi sunuyor. BiP'i kullanan Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone Pass aboneleri internet kotalarından düşmeden mesajlaşabiliyor, sesli ve görüntülü arama yapabiliyor, fotoğraf ve video gönderebiliyor. Böylece grup sohbetlerini BiP'e taşıyanlar da mobil internet paketlerini tüketmeden sohbet etme fırsatını yakalıyor.

Yapılan açıklamaya göre; iOS ve Android cihazlara ücretsiz indirilebilen uygulama, kullanıcılarına sunduğu özelliklerle de pratik bir iletişim deneyimi sunuyor. Kullanıcılar telefon numaralarıyla uygulamaya hemen kaydolabiliyor, yeni bir grup oluşturarak yakınlarını BiP'e davet edebiliyorlar. Ayrıca farklı uygulamalardaki grup sohbetlerini de BiP'e taşıyabiliyorlar.

BiP'te kullanıcı verileri, Türkiye sınırları içindeki veri merkezlerinde güvenle saklanıyor. BiP'in günlük kullanımı kolaylaştıran özelliklerinden öne çıkanlar ise şöyle:

"Görüşme ve iletişim:

BiP'te grup sohbetleri 1000 kişiye kadar katılımcıyla oluşturulabiliyor. 32 kişiye kadar aynı anda sesli ve görüntülü görüşme yapılabiliyor. Sesli veya görüntülü görüşme bağlantıları grup üyeleriyle paylaşılabiliyor, katılımcılar bağlantı üzerinden görüşmeye katılabiliyor. Sesli ve görüntülü görüşmeler sırasında eş zamanlı ekran paylaşımı yapılabiliyor. Sık kullanılan 20 sohbet, kolay erişim için sohbet listesinin üst kısmına sabitlenebiliyor.

Sohbet içi organizasyon:

Grup içi anketlerle buluşma yeri, etkinlik tarihi veya ortak kararlar için üyelerin görüşü alınabiliyor. Grup sohbetleri içinde tarih, saat ve konum bilgileri eklenerek etkinlik oluşturulabiliyor. Katılımcılar etkinliğe yanıt verebiliyor ve etkinlik cihaz takvimine eklenebiliyor. İleri tarihli planlı mesaj özelliğiyle doğum günü, toplantı veya hatırlatma mesajları 2 hafta sonrasına kadar gönderilmek üzere ayarlanabiliyor. Daha sonra yanıtlanmak ya da aksiyon alınmak istenen mesajlar için hatırlatıcı kurulabiliyor. Kullanıcılar, belirledikleri süre sonunda sohbet ekranından kaybolan mesajlar gönderebiliyor. Tek seferlik mesaj gönderimleriyle kullanıcılar paylaştıkları mesajlar için daha fazla gizlilik sağlayabiliyor. Alıntılama özelliği sayesinde grup sohbetlerinde mesajın tamamı yerine yalnızca seçilen cümleye yanıt verilebiliyor. Sohbet ekranından kısa video mesajları veya sesli mesajlar kaydedilerek grup üyeleriyle anında paylaşılabiliyor.

Acil durum ve sosyal özellikler:

Acil Durum butonu ile 112 Acil Servis aranabiliyor. Önceden acil durum kişisi olarak kaydedilen kişilere, tek bir dokunuşla konum bilgisi ve bilgilendirme mesajı gönderilebiliyor. Gerektiğinde alarm sesi ve flaş uyarısı da etkinleştirilebiliyor. Kanallar sekmesi üzerinden hava durumu, döviz kurları, haber, spor ve farklı alanlardaki içeriklere ulaşılabiliyor. Millî Eğitim Bakanlığı ile BiP iş birliği kapsamında hayata geçen Okul Veli Asistanı kanalı ile öğrenci velileri, öğrencilerinin eğitim durumlarını, sınav tarihlerini, sınav notlarını ve devamsızlıklarını takip edebiliyor. Anlık çeviri özelliği ile 100'den fazla dilde gelen ve gönderilen mesajlar çevrilebiliyor."

Kaynak: İHA