Kamp dönemiyle ilgili açıklama yapan Teknik Direktör Baki Çağdaş Uzun, bir haftalık çalışma süresince 4 hazırlık maçı oynadıklarını söyleyerek, alınan skorlardan çok lige yönelik eksikleri gidermeyi amaçladıklarını ifade etti.

Uzun, takım olarak iyi yolda olduklarını belirterek, “Bu ligde ilk hedefimiz göze hoş gelen bir futbol ortaya koymak, ardından da ligde kalıcı olmak.” dedi.

Grupta bazı takımların sıkıntı yaşadıklarının görüldüğünü ancak bunun kendilerini rehavete sokmayacağını ifade eden Baki Çağdaş Uzun, “Maçlar sahada kazanılır. Bizim için her takım aynı. İşin ciddiyetini kesinlikle elden bırakmıyoruz. Bu nedenle sahada koşan, mücadele eden ve oyun anlayışında bir felsefesi olan takım olma yolunda ilerliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Uzun, kulüplerin genç oyunculara yönelik taleplerinin giderek arttığını da belirterek, “Türk futbolunun gelişip daha iyi yerlere gelmesi için bu şart. Biz de Kafkas Kulübü olarak bunu ilke ediniyor ve bu doğrultuda çalışmalar yapıyoruz. Kısaca amacımız, sadece sahada skora odaklanmak değil; altyapısından da verim alan bir anlayış ortaya koymak.” dedi.