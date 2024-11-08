Aizanoi Antik Kenti’ndeki yaşama dair izler, gün yüzüne çıkarılmaya devam ediyor. 2012’de UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne dahil edilen Aizanoi’de yürütülen kazılarda, son olarak Aizanoi’ye giriş sağlayan anıtsal kapı yapısı ve 2 bin yıl öncesine ait pişmiş topraktan tiyatro maskı bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Gürok Grup’un 2020 yılından bu yana kazı sponsorluğunu üstlendiği Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti kazılarında, Aizanoi Antik Kenti'ne girişi sağlayan anıtsal kapı yapısı ile 2 bin yıl öncesine ait pişmiş topraktan yapılmış tiyatro maskı bulundu.

TARİHİ ESERLER, ŞEHRİN SOSYAL VE DİNİ HAYATINDA ÖNEMLİ BİR YER TUTUYOR

Bu alanın, şimdiden ziyaretçilerin ilgisini çekmeye başladığını belirten Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat, kazı çalışmalarının önemine dikkat çekerek şunları söylüyor: “Çalışmalar sırasında bulunan dört podyumdan birinin içindeki dolgu toprakta, çeşitli sikkeler, fil dişi bir figür parçası ve çok iyi korunmuş bir pişmiş topraktan tiyatro maskı bulundu. Bu mask, Aizanoi'deki Dionysos kültü hakkında eşsiz yeni veriler sunuyor. Aizanoi’de bu kült, şehrin sosyal ve dini hayatında önemli bir yer tutuyor ve Dionysos’a adanmış benzersiz stadyum ve tiyatro yapılarıyla da kendini gösteriyor. Bu yapılar, antik dünyanın en etkileyici örneklerinden biri olarak hem tarihsel hem de kültürel açıdan büyük bir değer taşıyor.”

SINIRSIZ DÜŞÜN, CESUR DAVRAN, İYİ YAP’ MİSYONUYLA HAREKET EDİYORUZ

Kalkınma ve refahın; sosyal ve kültürel yönleriyle de ele alındığı zaman başarılı olacağına inandığının altını çizen Argat,“Gürok Grup olarak, tüm faaliyetlerimizde ‘sınırsız düşün, cesur davran, iyi yap’ değerleriyle hareket ediyoruz. Her zaman daha sürdürülebilir bir gelecek için işimizi iyi yapmaya; hayata, doğaya ve ülkemize değer katmaya odaklanıyoruz. Kültürel mirasın korunmasını ve tanıtılmasını bu kapsamda değerlendiriyoruz. Kazandıklarını geri verme, Kütahya’yı yalnızca bir sanayi şehri değil, turistik ve kültürel zenginlikleriyle de tanınan bir şehir haline getirme vizyonuyla Aizanoi Antik Kenti kazılarını 2020 yılından bu yana destekliyoruz. Kalkınmanın tek koldan değil, her alanda potansiyelini gerçekleştirmekle mümkün olduğunun bilinciyle kültür ve sanata olan desteğimizi sürdüreceğiz. Dönemin yaşamına, kent kültürüne ışık tutan bu kazılar; kültürel miras ve Kütahya’nın turizm potansiyeli açısından da paha biçilemez bir değere sahip” açıklamasında bulundu.