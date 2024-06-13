Süperstar Ajda Pekkan, dün akşam Beşiktaş Stadyumu’nda yaklaşık 40 bin kişinin izlediği bir konser verdi. Nilüfer, Mazhar-Fuat, Hande Yener gibi isimlerin konuk olduğu konser müzikseverleri hayran bıraktı.

Süperstar Ajda Pekkan, dün akşam Beşiktaş Stadyumu’nda yaklaşık 40 bin kişinin izlediği bir konser verdi. Süperstar şarkılarını Tarık Sezer yönetimindeki dev bir orkestra eşliğinde söylerken sahnesinde Selda Bağcan, Nilüfer, Mazhar-Fuat, Işın Karaca, Hande Yener, Semicenk, Norm Ender ve Korosu gibi birbirinden ünlü isimler eşlik etti. Yıllara meydan okuyan sesi ve performansıyla hayran bırakan sanatçı, Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile “Ele Güne Karşı” performansları öncesinde geçen yıl yaşamını yitiren, grubun üyesi Özkan Uğur’u anarak, şarkının bir bölümünü Uğur’a ithaf ettiler.