İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ekim 2025'ten bu yana yürüttüğü 'ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu ve Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği alınıp testi 'pozitif' çıkan sanatçılarla ilgili konuşan Mehmet Çevik sanatçının en önemli sorumluluğunun sağlıklı bir zihinle sahneye çıkmak olduğunu söyledi. Çevik Bursa'daki sahnesi öncesinde yaptığı açıklamalarda, hayatını kaybeden Fatih Ürek için de Allah'tan rahmet diledi.

Eğlence sektörünün sevilen ismi Mehmet Çevik, Bursa'daki sahne performansı ve sevilen şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Sahne öncesi yaptığı açıklamada hem sanat camiasına hem de gençlere önemli mesajlar veren Çevik, özellikle gece hayatındaki risklere dikkat çekti.

Sanat camiasının başı sağ olsun

Kendisinin kadim dostu olan Fatih Ürek ile ilgili sanat dünyasının büyük bir değerini kaybettiğini ifade eden Mehmet Çevik, 'Eğlence sektörüne damga vurmuş, Türkiye'nin en sevilen isimlerinden Fatih Ürek'i kaybettik. Tüm meslektaşlarımın başı sağ olsun. Hepimiz çok üzgünüz. Hayatın ne kadar kısa ve geçici olduğunu bir kez daha gördük' dedi.

'Bugün varız, yarın yokuz'

Dünya hayatının gelip geçici ve yalan olduğuna vurgu yapan Çevik, 'Bugün varız, yarın yokuz. Yarın nelerle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Yüce Rabb'im herkese sağlıklı ve güzel bir gelecek nasip etsin,' ifadelerini kullandı.

'Uyuşturucu asla onaylanacak bir şey değil'

Eğlence sektörünün özellikle gece hayatı boyutunda birçok olumsuzluğu barındırdığını söyleyen Mehmet Çevik, gençlere net bir çağrıda bulundu. Hiçbir zaman madde kullanmadığını belirten Çevik, bu konuda duruşunun çok net olduğunu vurguladı:

Çevik, 'Genç nesle ve Z kuşağına her zaman şunu söylüyorum; Kullanmayın, içmeyin, bu tarz ortamlarda bulunmayın. Böyle çevrelerle arkadaşlık kurmayın. Uyuşturucu çok kötü bir şey. Hiçbir hayali gerçeğe dönüştürmez, aksine insanı bitirir.'

Yasak ve yasal olmayan her davranışın bir bedeli olduğunu dile getiren Çevik, 'Eğer bir şey yasaksa ve yasal değilse, cezası neyse çekilir' diye konuştu.

'Ayık kafayla sahneye çıkmak en büyük sorumluluk'

Sahne disiplinine de değinen Mehmet Çevik, sanatçının en önemli sorumluluğunun sağlıklı bir zihinle sahneye çıkmak olduğunu söyledi: Çevik, 'Sevenlerimin karşısına ayık kafayla çıkmak benim için çok önemli. Repertuarımı, performansımı ve sahnemi en iyi şekilde sunmak zorundayım. Sağlıklı kafayla sahnede olmak, bir sanatçı için en büyük sorumluluktur' dedi.

Sahnesinde müzik ve eğlence bir arada

Mehmet Çevik'in Özlüce Meze'de sahne aldığı gecede ise adeta müzik şöleni yaşandı. Hareketli parçalarla başlayan program, duygusal şarkılarla devam ederken, izleyiciler gece boyunca sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Zaman zaman seyircileriyle diyalog kuran Çevik, enerjisi ve samimi tavırlarıyla sahne ile salon arasındaki bağı güçlendirdi. Eğlencenin gece boyunca sürdüğü programlarda, dans eden ve şarkılara eşlik eden dinleyiciler renkli görüntüler oluşturdu.

Bursa vurgusu: '24 yılımı bu şehre adadım'

Kariyerinin büyük bölümünü Bursa'da geçirdiğini belirten Çevik, kente olan bağlılığını şu sözlerle anlattı:

'24 yılımı bu sektöre ve Bursa'ya adadım. En acemi dönemlerimi de en özel günlerimi de burada yaşadım. Bursa'da çok güçlü hissediyorum. Haftanın altı, bazen yedi günü sahne alıp salonları doldurmak her sanatçıya nasip olmaz.'

Bursa seyircisinin kendisi için çok özel olduğunu ifade eden sanatçı, sevenlerinin her şarkıya eşlik ettiğini, alkışlarıyla ve ilgileriyle kendisini motive ettiğini söyledi.

Ramazan sonrası yeni projeler

Yoğun sahne temposunun 'kulis-ev-sahne' döngüsüyle geçtiğini dile getiren Mehmet Çevik, Ramazan ayında sahne almayacağını belirterek, bu süreçte yeni projelere odaklanacağını açıkladı.

'Ramazan ayında dinleniyorum. Bu süreçte yeni şarkılar üreteceğiz, kayıtlar alacağız. Aranjelerimizi tamamlayıp sosyal medya platformları üzerinden sevenlerimizle buluşturacağız,' diyen Çevik, 2026 yılına hızlı bir giriş yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Mehmet Çevik, açıklamalarını sevenlerine teşekkür ederek tamamladı.