Türk Hava Yolları’na ait bölgesel havayolu şirketi olarak faaliyet gösteren AJet, havacılık sektörünün önde gelen organizasyonlarından Havayolları Yolcu Deneyimi Derneği (APEX) tarafından ödüle layık görüldü. 1 milyon yolcunun değerlendirmeleri sonucunda Ajet, "Dört Yıldızlı Düşük Maliyetli Havayolu" kategorisinde ödüllendirdi.

Dünyanın saygın havacılık organizasyonlarından biri olan APEX, yolcu deneyimleriyle ilgili çeşitli kategorilerde ödüller vermeye devam ediyor. AJet, APEX yolcu değerlendirmesinde onlarca uluslararası hava yolu şirketi arasında, yolcu memnuniyetini önceliklendiren yaklaşımı ve uygun fiyat politikası ile kendi kategorisinde ödül olan tek Türk markası oldu. AJet, 1 milyon yolcunun katıldığı değerlendirme sonucu ‘’Dört Yıldızlı Düşük Maliyetli Havayolu’’ kategorisinde ödüle değer görüldü. AJet adıyla ilk uçuşunu 31 Mart’ta yapan Türkiye’nin yeni hava yolu şirketi AJet, kuruluşunun üzerinden 7 ay geçmesine rağmen ilk uluslararası ödülünü almış oldu.

“Erişilebilir yolculukta akla İlk gelen markayız”

Ödül, ABD’deki APEX/IFSA Global Expo fuarında yapılan törenle APEX/IFSA CEO’su Dr. Joe Leader tarafından AJet Pazarlama Başkanı Fatih Cığal ve AJet Kabin Eğitim Müdürü Türkan İşyapan Gürbüz’e verildi. AJet Pazarlama Başkanı Fatih Cığal ödülle ilgili değerlendirmede bulundu. Fatih Cığal, ‘’AJet olarak dünyanın en prestijli ödüllerinden birine layık görülmüş olmaktan dolayı gururluyuz. Bu başarıyı inşa etmemizde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Misafirlerimizin erişilebilir fiyatlarla güvenli yolculuk denince akıllarına gelen ilk marka olmak ve tercihlerini bizden yana kullanmalarını sağlamak için adımlar atmayı sürdüreceğiz’’ dedi.