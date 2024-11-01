Yapılan açıklamaya göre, Vergi Usul Kanunu'nun 5'inci maddesi çerçevesinde, ikmalen, re'sen veya idare tarafından yapılan tarhiyatlar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasında Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yetki verildiği belirtildi. Bu kapsamda 2024 yılı için yapılacak duyuruya ilişkin usuller ise 564 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile düzenlendi.

Belirlenen kurallara göre, 5 milyon TL ve üzerinde kesinleşmiş vergi ve ceza borcu olanlar (I-A) ile 31 Aralık 2023 itibarıyla vadesi geçtiği halde 30 Eylül 2024 itibarıyla ödenmemiş olan borçlar (I-B) listeye dahil edildi. Vergi dairelerinde 15-31 Ekim 2024 tarihleri arasında yayımlanan listeler, 1-15 Kasım 2024 tarihlerinde ise Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı.

Kesinleşmiş vergi ve ceza borçları (I-A) listesinde 419’u gerçek kişi, 2.045’i tüzel kişi olmak üzere toplam 2.464 mükellef yer alıyor. Bu gruptaki borç toplamı 53,1 milyar TL olurken, bunun 6,3 milyar TL’si faal mükellefler, 46,7 milyar TL’si ise terk mükellefler tarafından birikmiş durumda.

Vadesi geçtiği halde ödenmeyen borçlar (I-B) listesinde ise 7.948’i gerçek kişi, 28.858’i tüzel kişi olmak üzere 36.906 mükellef bulunuyor. Bu grupta toplam borç miktarı 914,9 milyar TL’ye ulaşırken, bunun 113,8 milyar TL’si faal mükelleflere, 801,1 milyar TL’si ise terk mükelleflerin ödemediği borçlardan oluşuyor.

https://dijital.gib.gov.tr/293SiraNoluVukGenelTebligiMukellefListesi?tab=1A