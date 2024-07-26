AK Parti Darıca İlçe Kadın Kolları Başkanı Selma Gülenç ve yönetimi, ilçe başkanlığında düzenledikleri aşure programında, aşure bereketini paylaştı.KOCAELİ (İGFA) - AK Parti Darıca İlçe Kadın Kolları’nın düzenlediği geleneksel aşure programı, bu yıl da birlik ve beraberlik ile gerçekleşti. AK Parti Darıca İlçe Kadın Kolları’nın İlçe Teşkilatında düzenlediği aşure programına; Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve eşi Havva Bıyık, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar, AK Parti Darıca İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Arslan ve birçok teşkilat mensubu katıldı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, programda yaptığı konuşmada Kadın Kolları Başkanı Selma Gülenç ve yönetimine teşekkür ederek, “Kadın Kolları Başkanımız Selma Hanım ve yönetimine emekleri için teşekkür ediyor, birlik beraberliğimizin daim olmasını diliyorum” dedi. Başkan Bıyık, aşure programının önemli bir gelenek olduğunu ve bu tür etkinliklerin toplumsal kaynaşmayı sağladığını vurguladı.

İLÇE BAŞKANI KÖKSAL ŞAKAR’DAN DESTEK

AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar da etkinlikte yaptığı konuşmada Kadın Kolları’nın çalışmalarını takdirle karşıladığını belirterek, “Kadın Kolları Başkanımız Selma Gülenç ve ekibi, her zaman olduğu gibi yine büyük bir özveriyle çalışıyor. Bu tür etkinlikler, toplumumuzun kültürel değerlerini yaşatmak adına çok kıymetli. Selma Hanım ve ekibine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

SELMA GÜLENÇ MEMNUN OLDU

AK Parti Darıca İlçe Kadın Kolları Başkanı Selma Gülenç ise konuşmasında etkinliğe katılan herkese teşekkür ederek, “Bugün burada bir arada olmak, aşuremizi paylaşmak bizim için büyük bir mutluluk. Aşure, paylaşmanın ve birliğin simgesidir. Bizler de bu değerleri yaşatmak için çalışıyoruz. Katılım gösteren tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz” dedi. AK Parti Darıca İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Arslan da, “Kadın Kollarımızın bu anlamlı etkinliğinde yer almak bizim için gurur verici. Hep birlikte, Darıca’mız için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.