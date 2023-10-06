AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Ankara’ya giderken Polatlı ilçesinde trafik kazası geçirdi.

Alınan bilgilere göre; Ankara’da yarın düzenlenecek olan AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi için 11 AK 020 plakalı aracıyla sabah yola çıkan AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Polatlı ilçesinde yan yoldan çıkan bir otomobille çarpıştı. Kaza sonrası karşı taraftar yaralılar olduğu öğrenilirken, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, tedbir Amaçlı Polatlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yıldırım’ın araçta tek olduğu öğrenildi.