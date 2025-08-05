Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklar ve ailelerine yönelik düzenlediği “3. Çık Dışarıya Oynayalım” etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Etkinliğin beşinci durağı Derince Millet Bahçesi oldu. İki gün süren etkinlikte çocuklar açık havada eğlenerek unutulmaz anılar biriktirdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen “3. Çık Dışarıya Oynayalım” etkinliği Derince’de büyük ilgi gördü. Aileleriyle birlikte etkinlik alanına gelen çocuklar, gün boyu çeşitli oyunlar ve atölye çalışmalarıyla dolu dolu vakit geçirdi.

Derince Millet Bahçesi’ne kurulan etkinlik alanında, zekâ ve akıl gelişimini destekleyen çeşitli atölyelerle birlikte motor becerileri geliştirmeye yönelik atletizm parkurları yer aldı. Çocuklar bu alanlarda hem eğlendi hem de becerilerini geliştirdi. Etkinlikte çocukların el becerilerine hitap eden kum boyama, resim ve bez çanta boyama gibi atölyeler yoğun ilgi gördü. Minikler, kendileri için hazırlanan çantaları boyayarak yaratıcılıklarını ortaya koydu.

AİLECE YARIŞTILAR, BİRLİKTE EĞLENDİLER

Etkinlikte yer alan denge bisikleti parkurları, şişme oyun alanları ve geleneksel sokak oyunları da çocuklar kadar ailelerin de ilgi odağı oldu. Halat çekme, yumurta taşıma ve çuval yarışları gibi oyunlarda çocuklar, ebeveynleriyle birlikte yarışarak keyifli anlar yaşadı.