AK Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu, İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında toplandı.

Toplantıya İl Gençlik Kolları Başkanlığımıza yeni atanan Kerem Cilali ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Başkan Yıldırım, toplantıda yapılan ve yapılacak çalışmaları istişare ettiklerini belirterek, "Hamdolsun AK Parti hükümetiyle birlikte ülkemiz her alada büyük bir değişim ve dönüşümü yaşadı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde sağlıktan ulaşıma, savunma sanayinden eğitime pek çok alanda büyük işler başardık. Bu güzel vatan için bölgemizde ve dünyada devasa kazanımlar elde ettik. İnşallah bundan sonra da yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı olmaya devam edecektir. Saha çalışmalarımızda bunları vatandaşlarımıza çok iyi anlatmamız gerekiyor” ifadelerine yer verdi.