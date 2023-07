AK Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu, İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında toplanırken, 31 Mart 2024 yılında yapılacak yerel seçimlerin startı verildi.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı binasında her ay düzenli bir şekilde yapılan İl Yönetim Kurulu Toplantısında önemli konular ele alındı. Olağanüstü konular harici her ay İl Yönetim Kurulu toplantısı yaptıklarını kaydeden Başkan Yıldırım, "Yönetim Kurulu üyelerimizle bir araya geldik. Yaptığımız ve yapacağımız çalışmaları her birlikte istişare ettik. Toplantımızın ve alınan kararlarımızın hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğimiz genel seçimlerin ardından yerel seçimler için startı verdik. AK Parti olarak hedefe kitlendik. Bilecik 31 Mart’da tarih yazacak" dedi.