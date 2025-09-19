Bursa heyetinin ilk durağı Konya Büyükşehir Belediyesi oldu. "Tecrübe Paylaşımı" temasıyla gerçekleştirilen ziyarette, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay heyeti makamında ağırlayarak, kentte hayata geçirilen ve planlanan belediyecilik çalışmalarını anlattı. Bursa heyeti daha sonra Konya’nın merkez ilçeleri Selçuklu, Meram ve Karatay belediyelerini de ziyaret etti. İlçe belediye başkanları, turizm, çevre, spor, sağlık, eğitim, kentsel dönüşüm ve sosyal alanlarda yürüttükleri projeleri Bursa heyetine sunumlarla aktardılar.

Başkan Davut Gürkan, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen’le de bir araya gelerek karşılıklı istişarelerde bulundu.

Ziyaretlerin ardından değerlendirmelerde bulunan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Konya’da kendilerine gösterilen misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 21 yıldır yerel yönetimlerde AK Belediyeciliğin en başarılı örneklerini veren kentlerden Bursa ve Konya’nın bir araya gelmesinin önemini vurgulayan Başkan Gürkan, şu değerlendirmeleri paylaştı:

"Osmanlı’nın başkenti Bursa’dan, Selçuklu’nun başkenti Konya’ya gönül dolusu selamlarımızı getirdik. 2 gün boyunca iki tarihi başkentin yöneticilerinin proje ve hizmet odaklı buluşması hepimiz için çok anlamlı. AK Parti belediyeciliğinin Türkiye’deki en güzel örneklerini veren iki şehrin belediye başkanlarının bir araya gelerek projelerini ve deneyimlerini paylaşması hem ufuk açıcı hem de mutluluk verici oldu. Başta Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen olmak üzere, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’a ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya bizlere aktardıkları değerli bilgiler ve gösterdikleri yakın ilgi için teşekkür ediyorum. Bursa olarak bizler de inşallah en kısa zamanda kendilerini şehrimizde ağırlamak istiyoruz. Bu kardeşliğin ve işbirliğinin güçlenerek ve çeşitlenerek devam etmesi adına benzer programlara devam etmeyi de planlıyoruz."

Konya’da gerçekleştirilen programda AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan’a; İl Yerel Yönetimler Başkanı Cem Kürşad Hasanoğlu, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ecehan Mertoğlu Tan eşlik etti.