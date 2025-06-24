AK Parti, 3 Temmuz’da TÜİK’in açıklayacağı SSK ve Bağ-Kur emekli maaş artış verilerinin ardından, altı aylık enflasyon farkının netleşmesiyle birlikte harekete geçecek. Bu doğrultuda, yıl ortasında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak yüzdelik zam oranında, en düşük emekli maaşında da artışa gidilmesi planlanıyor.

Ocak 2025’ten bu yana 14 bin 469 lira olarak uygulanan “en düşük emekli maaşı” içinse yasal bir düzenleme yapılması gerekiyor. Aksi halde, kök maaşı bu tutarın altında kalan ve 14 bin 469 liraya tamamlanan emekliler, yılın ikinci yarısında da aynı miktarı almaya devam edecek.

AK Parti, 6 ayda bir olduğu gibi, kök aylığı düşük olan emeklilerin aylıklarının en düşük aylığa yükseltilmesine yönelik yasal hazırlıklara başlıyor. Yapılan ilk değerlendirmelere göre en düşük emekli maaşının 14 bin 469 liradan, 16 bin 850 ile 17 bin 100 liraya çıkması tahmin ediliyor. Bu rakamlardan birinin olması halinde ise 4 milyon emeklinin yararlanacağı ve 6 aylık artışın maliyetinin 60 milyarı bulacağı söyleniyor.

Ocak-Mayıs döneminde şu ana kadar yüzde 15,09 oranında enflasyon farkı oluştu. Haziran ayı enflasyonunun yüzde 1 seviyesinde gerçekleşmesi durumunda, 6 aylık enflasyon farkı yüzde 16,24’e yükselecek. Bu senaryoda, ek bir zam yapılmazsa, en düşük emekli maaşı bu oranda (yaklaşık 2.350 TL) artırılarak 16 bin 819 liraya yükselecek. Haziran enflasyonunun yüzde 2 gelmesi halinde ise 6 aylık fark yüzde 17,39 olacak. Bu durumda ise fark 2 bin 516 lira, en düşük maaş 16 bin 985 liraya çıkacak. Tabii ki kök maaşı bu seviyenin altındakiler için daha önce belirttiğimiz gibi yasal düzenleme şart.

Rakamın netleşmesinin ardından, AK Parti’nin üzerinde çalıştığı 10-12 maddelik Çalışma Bakanlığı ile ilgili yasa teklifine ekleneceği ve Temmuz’un ikinci haftasında ise Meclis gündemine getirileceği planlanıyor.