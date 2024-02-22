Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım Mimarlar Odasını ziyaret ederek başarılar diledi.

Mimarlar Odasında genç mimarlar ile bir araya gelen AK Parti İl Başkanı Yıldırım, Bilecik’i teknik olarak meslek kuruluşları ile birlikte ‘Ortak Akıl’ çerçevesinde yöneteceklerini belirtti. İl Başkanı Yıldırım, "İçimize kapanık değil, şehrimiz faydasına her konuda paylaşımcı yönetim anlayışını şehrimizde hakim kılacağız’’ dedi. Ardından Mimarlar Odası Başkanının doğum gününü pasta keserek kutlayan İl Başkanı Yıldırım, güzel dileklerini genç mimara ileterek başarılarının devamını diledi. Öte yandan AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım’ın ziyaretine, Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman eşlik etti.