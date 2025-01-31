Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - AK Parti, Artvin’de 8. Olağan İlçe Kongreleri sürecinin ardından Kemalpaşa İlçe Başkanlığı'na getirilen Yener Balkaya ile Hopa İlçe Başkanlığı görevine getirilen Ahmet Karabulut, çeşitli ziyaretlerde bulunuyor.

Başkan Genç, nazik ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirerek ilçe başkanları Balkaya ile Karabulut’a yeni görevlerinin hayırlı olması dileklerinde bulundu ve çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Öte yandan ziyaretlere, AK Parti Kemalpaşa İl Genel Meclis Üyesi Aydın Tatar ile AK Parti Hopa İl Genel Meclis Üyesi Kemal Makar eşlik etti.