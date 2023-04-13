AK Parti İnegöl İlçe Başkanlığı, düzenlenen iftar programında 28. Dönem milletvekili aday adaylarıyla bir araya geldi.

Yapılan toplantıya; İlçe başkanı Mustafa Durmuş, Bursa 2. Bölge Milletvekili adayları Ayhan Salman, Asuman Akçay Sakallı, Belediye Başkanı Alper Taban, İlçe Yürütme Kurulu üyeleri ile 28. Dönem milletvekili aday adayları katıldı.

İftar programının ardından düzenlenen toplantı programında konuşan İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ; tüm amaçlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devlete ve millete hizmetkarlık etmeye devam etmek olduğunu belirterek tüm Aday Adaylarına gösterdikleri dayanışma ve birlik beraberlik ruhuyla çalışma azmi için teşekkür etti. Aday adaylarıda yapılacak olan seçim çalışmalarında görev almaktan mutluluk duyduklarını ve desteklerini sürdüreceklerini belirttiler.