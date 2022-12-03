AK Parti Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Bilican İMOS Genel Sekreterliği görevine getirilmesinin ardından, AK Parti’de ki görevinden istifa ettiği öğrenildi.

AK Parti’de seçimlere kısa süre kala milletvekilliği aday adaylığı için istifalar beklenirken, bir istifa gelişmesi yaşandı. AK Parti Yönetim Kurulu üyesi Erhan Bilican İMOS Genel Sekreterliğine getirildi.

İMOS Genel Sekreteri Bilal Peker’in İMOS Genel Sekreterliği görevinden ayrılmasının ardından göreve Erhan Bilican getirildi.

AK Parti İnegöl İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu üyesi olan Bilican’ın partideki yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiği öğrenildi.

Bilican’ın pazartesi yeni görevine başlaması bekleniyor.