Derince’de geri dönüşüm çalışmaları kapsamında toplanan atık camlar yeniden ekonomiye kazandırılıyor.

Çevreye yönelik faaliyetler kapsamında ilçenin farklı noktalarına cam atık kumbaraları koyan Derince Belediyesi’nin uygulaması vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. İlçe merkezindeki 10 mahallede yer alan 82 cam atık kumbarasında toplanan cam atıklar yine Derince Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne ait atık toplama aracı ile toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor. Uygulama ile ilçe sakinleri kullanmadıkları meşrubat şişelerini, cam ürünlerini, her türlü konserve kavanozlarını, cam toplama kumbaralarına atabiliyor. Toplanan cam atıkların geri dönüşüme kazandırılmasıyla birlikte ekonomiye katkı sunuluyor.