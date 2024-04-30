Tek maç eleme usulü oynanacak maçın bilet fiyat 5 TL olarak açıklandı. Maçın galibi bir Ayvalıkgücü-Edirnespor maçının galibi ile eşleşecek. Daha sonra ise, eşleşmeler sonunda galip gelen taraf gruptaki son maçını Aliağa FK ile oynayacak. Gruptan çıkan takım 3. Lig 2. Gruptaki play-off grup lideriyle 2. Lige çıkma mücadelesi verecek.

PLAY OFF MAÇ TARİHLERİ…

TFF 3. Lig'de ilk tur karşılaşmaları 2 Mayıs Perşembe tarihinde gerçekleşecek. İlk maçlarını kazanarak üst tura çıkan ekipler, 6 Mayıs Pazartesi günü ilk maçlarını, ardından 10 Mayıs Cuma günü ikinci maçlarını oynayacaklar.

Bu aşamayı geçen takımlar, 15 Mayıs Çarşamba günü ilk maçlarını yapacak ve 20 Mayıs Pazartesi günü rövanş karşılaşmalarıyla finale yükselecekler.

1'inci ve 2'nci grupların şampiyonluk mücadelesi 25 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşecekken, 3'üncü ve 4'üncü grupların final maçları 26 Mayıs Pazar günü yapılacak.

Finallerin oynanacağı şehirler daha sonra duyurulacak.