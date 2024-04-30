Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nde okuyan öğrencilere, bahar yarıyılı vize sınavlarında BTT ve Bandırma AŞ’ye ait araçlarla 106 bin 204 kez ücretsiz ulaşım olanağı sağladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 20-28 Nisan arasında bahar yarıyılı vize sınavlarına giren Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi öğrencileri için kampüse ve ek binalara ücretsiz ulaşım sağladı. Öğrenciler 9 günlük vize dönemi boyunca; şehir içi ve ilçeler arası tüm hatlarda toplamda 106 bin 204 kez ücretsiz olarak ulaşım sağladı. Öğrenciler en çok 14.00 ile 17.00 saatleri arasında otobüsleri kullandı. Büyükşehir Belediyesi iştiraki Balıkesir Toplu Taşıma AŞ ve Elektronik Ücret Toplama Sistemi’ne (EÜTS) dahil toplu taşıma esnafıyla birlikte toplamda 106 bin 204 biniş için 1 milyon 400 bin 941 TL ulaşım desteği verildi.

Final haftasında da ücretsiz ulaşımın hem Balıkesir Üniversitesi hem de Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi öğrencileri için devam edeceğine dikkat çeken Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, eğitime destek vermeye ve öğrencilerin hayatlarını kolaylaştıracak uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi.