AK Parti İnegöl İlçe Teşkilatı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sürecinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye Başkanı ve yeni dönemin Başkan Adayı Alper Taban, İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ile ana kademe yöneticiler ve meclis üyeleri başta olmak üzere kadın kollarından gençlik kollarına, mahalle teşkilatlarından gönüllülere AK Parti İnegöl’de tam kadro sahada.

AK PARTİ TEŞKİLATLARINA YOĞUN İLGİ

Seçim süreci dışında da her an vatandaşların içinde olan, buna rağmen seçim sürecinde çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmamacasına tüm kadrolarıyla sahaya inen AK Parti’de yapılan ziyaretlerde vatandaşlardan alınan karşılık dikkat çekiyor. Seçim sathı mailinde 91 kırsal mahallenin tamamına ziyaret gerçekleştiren teşkilat mensupları, karşılaştıkları ilgi ve teveccühten aldıkları güçle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

22 YILDIR SAHADAYIZ

Seçim çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, zaten her an sahada olan kadrolarının bu süreçte daha kalabalık ve sistemli bir programla görevini yaptığını söyledi. AK Kadroların seçimden seçime vatandaşın karşısına çıkmadığına dikkat çeken Durmuş, “AK Parti olarak düsturumuz her an vatandaşımızla iç içe olmak ve hizmet etmek üzerinedir. Dolayısıyla biz sair vakitte olsa vatandaşlarımızla bir araya gelmeye gayret eden, onları dinlemeye özen gösteren, oy istemek için değil sorun çözmek için sokağa inen bir anlayışla 22 yıldır sahadayız. Bu süreçte ise yeni dönemin projeleri ve çalışmalarının da belirlendiği noktada özellikle her bir vatandaşımızın önerisini, şikayetlerini, sorunlarını ya da isteklerini dinlemek için azami gayret gösteriyoruz. Tüm kadrolarımızla mahalle mahalle, sokak sokak, ev ev geziyoruz” dedi.

VATANDAŞTAN YOĞUN İLGİ

İnegöl’de seçim sathı mailinde 91 kırsal mahalle ziyareti yapıldığını hatırlatan Mustafa Durmuş, “Çok şükür ki hiçbir mahallemize de boynumuz eğik gitmedik. Gerek hükümetimiz gerekse de belediyemizin bugüne kadar yaptığı hizmetlerle her mahallemize başımız dik gittik ve gittiğimiz her yerde de vatandaşlarımızın ilgisiyle, teveccühüyle, coşkusuyla karşılandık. Ziyaret ettiğimiz her mahallede, çaldığımız her kapıda, girdiğimiz her kahvede büyük bir ilgi ve teveccühle karşılanıyoruz. 22 yıldır AK kadroların millette verdiği değerin karşılığını bu sevgiyle almak bizleri de mutlu ediyor. Bunlar çok özel duygular. Bu karşılamalar teşkilatımızın da gücüne güç katıyor. Bizlerin enerjisinin kaynağı milletimizden aldığımız bu güç. Bu vesileyle bizlere karşı gösterdikleri ilgi için ilçe halkımıza da bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

İNEGÖL YENİ DÖNEMİ VE YENİ PROJELERİ BEKLİYOR

Mustafa Durmuş, coşkulu karşılamaların yeni döneme ilişkin projeleri anlatınca yerini heyecana bıraktığını da vurgulayarak; “Belediye Başkanımız gelecek 5 yıl için çok güzel 154 proje hazırladı. Bizler gezerken siyaset yapmıyoruz, Başkanımızın şehrimize dair hedeflerini, projelerini anlatıyoruz. İşte AK Parti’nin sevilmesinin başlıca sebebi budur. Gittiğimiz yerde yaptıklarımızdan memnun musunuz diye sorarken, bunları da yapacağız diyoruz. Görüyoruz ki İnegöl biran evvel yeni dönemin başlayıp Belediye Başkanımız Alper Taban’ın yeni projelerin startını vermesini bekliyor. 31 Mart’tan sonra inşallah vatandaşlarımızdan aldığımız bu güçlü destekle verilen sözleri de AK Kadrolar olarak bir bir yerine getireceğiz” açıklamalarında bulundu.