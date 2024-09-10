İçişleri eski Bakanı Ak Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Ak Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya ile birlikte Ümraniye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Özdil’e ziyarette bulundu. Esnaf Odası Hizmet Binası'nda gerçekleşen Bakan Soylu'nun ziyaretinde oda Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri de hazır bulundu. Oda Başkanı Mehmet Özdil, esnaf odasının faaliyetleri hakkında Bakan Soylu'ya bilgi verdi ve esnaf ve sanatkârların beklenti ve taleplerini iletti, sorun ve çözüm önerilerine ilişkin görüşlerini aktardı.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Oda Başkanı Mehmet Özdil ziyaretle ilgi şunları söyledi. “Geçmiş yönetimin yolsuzluklarıyla mücadelemiz sırasında eski Bakanımız İstanbul Milletvekilimiz Sayın Soylu Ümraniye Esnaf ve Sanatkar Odasına ve şahsıma elbette Ümraniye Esnafının sorunlarına her zaman destek olmuştur ve kendilerinin destek ve gayretlerinin süreceğine inancım tamdır. Sayın eski. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu daha önceki ziyaretlerinde kendisine aktardığımız, sorunlar üzerine Ticaret bakanlığın dan müdahil avukat atadığı devam eden eski yönetimin vakıf marifetiyle usulsüz devrettikleri mülkiyeti ve 13 yöneticisinin ağır cezada yargılanıp ceza aldıklarını Yargıtay da onaylanan ve odamıza ait binaların 3 defa yerel mahkemede kazanıldığını müjdelemek isterim. bu güne kadar esnaf odasına verdiği desteklerden ve katkılardan dolayı şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarım önünde kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.. Milletvekili Soylu karşılıklı görüş alışverişlerinin gerçekleştiği toplantıda esnaflarında sorun ve taleplerini dinledi.

Toplantı sonunda Ümraniye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Özdil günün anısına Eski Bakan Soylu’ya anı plaketi verdi.,