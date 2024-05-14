AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı, Kızılay iş birliğinde 81 ilde eş zamanlı olarak “Kan Bağışı” kampanyası başlattı.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı, “Kan acil değil sürekli ihtiyaç” mottosu ile düzenlenen kampanyaya ilişkin 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda bir basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasına il başkan vekili, il başkan yardımcıları, kadın kolları, gençlik kolları, ilçe başkanları, meclis üyeleri, Kızılay Bursa Şube Başkanı ve yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı olarak başlatılan kan bağışı kampanyası ile ilgili basın açıklamasını gerçekleştiren AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Süheyla Bülbül, kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu, yapay olarak üretilemeyen bir doku olan kanın tek kaynağının da diğer sağlıklı insanlar olduğunu belirterek, vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.

AK Parti Bursa İl Sosyal Politikalar Başkanı Süheyla Bülbül’ün yaptığı basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Ülkemizde her yıl 2 milyona yakın kan ihtiyacı olduğu bilinmektedir. Kan, yapay olarak üretilemeyen bir dokudur ve tek kaynağı diğer sağlıklı insanlardır. Bu sebeple kan bağışı hayati önem taşımaktadır. Ayrıca kan bağışı acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Kan vermek sadece ihtiyacı olana fayda sağlamakla kalmaz aynı zamanda kan veren kişiye de sayısız faydaları vardır. Bağışlanan kan sadece tek bir hastaya değil, aynı zamanda ayrıştırılarak birden fazla hastaya fayda sağlamaktadır. Bu yüzden kan bağışlamak, hayat kurtarmak ile eş değerdir. Yapacağımız kan bağışı ile hastalıkların sonucunda oluşabilecek kan ihtiyacının giderilmesi, kaza sonrası kan kayıpları, anemi, kanser hastaları ve talasemi hastaları gibi düzenli kan transfüzyonu alan kişilere ve hemofili hastaları gibi pıhtılaşma faktörüne ihtiyaç duyan hastalara ihtiyacı olan kanı temin etmiş oluyoruz.

Bu bağlamda sürekli ihtiyaç olan kan bağışı toplumsal bir sorumluluktur diyoruz. Ülkemizde kan ihtiyacının karşılanabilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi, ancak düzenli kan bağışı ile mümkün olmaktadır. ’Kan acil değil sürekli ihtiyaç’ prensibi ile kan bağışının kesintisiz devam etmesi amacıyla, AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı olarak, Kızılay Başkanlığı ile iş birliği halinde, toplumumuzda kan bağışının önemini vurgulamak, farkındalık oluşturmak ve vatandaşlarımızın kan bağışına teşvik edilmesini sağlamak amacıyla, AK Parti Genel Merkezi ve 81 ilimizdeki teşkilatlarımızla birlikte eş zamanlı olarak kan bağışı kampanyamızı başlatmış bulunmaktayız. AK Parti Bursa İl Başkanlığı olarak başlattığımız kampanyamıza katılarak, ihtiyacı olan milyonlarca insanımızı hayata bağlayabilirsiniz. Bu vesileyle kan bağışı kampanyamıza destek veren tüm vatandaşlarımıza, parti teşkilatlarımıza ve Kızılay çalışan ve yetkililerine teşekkür ederiz. Başlatmış olduğumuz kan bağışı kampanyamız bir hafta boyunca devam edecektir. Kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımızı kan merkezlerimize bekliyoruz.”