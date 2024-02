Yalova Belediye Başkanı ve AK Parti Adayı Mustafa Tutuk, “Meclisimizde biz evet, onlar hayır oyu verdi. Şimdi gelmişler diyorlar ki kentsel dönüşümün önünü açacağız. Nasıl açacağız, ne yaptınız ki? Yalova’da iziniz var mı, harmanda yüzünüz olacak. Nasıl izah edeceksiniz siz bunları. Biz yapacağız demiyoruz, yapıyoruz şu an” dedi.

AK Parti Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk’un seçim irtibat ofisi düzenlenen törenle açıldı. Burada konuşma yapan Tutuk, partide uzun yıllardır görev yaptığını hatırlatarak, “Bu kardeşiniz de sizler gibi 3 dönem merkez ilçeyi, 2 dönem il yönetimi, daha sonra meclis üyeliği, başkan vekilliği ve belediye başkanı olarak en sonunda Cumhurbaşkanımızın takdiriyle Yalova Belediye Başkan Adayı olarak karşınızdayım” dedi.

“Belediye güvenli, vicdanlı ellerde olunca borca girmiyor”

6 Mart 2020 tarihinde meclis tarafından göreve getirildiğinde belediye veznelerinde avukatların oturduğunu anlatan Tutuk, 13 Mart’ta da pandemi ilan edildiğini belirterek, "Buna rağmen 1,5 yılda bütün 291 icrayı kaldırdık. 41 milyon borç ama bütçe 180 milyon. Yani bütçenin 5’te biri borç. Bugün bütçe 2 milyar 150 milyon. Bugünkü rakamla yaklaşık 400 milyon borcu belediyenin öz kaynaklarıyla kapattık. Hiçbir şekilde bir kredi, arsa satışı olmadan kapattık. Demek ki belediye güvenli, vicdanlı ellerde olunca borca girmiyor. Ne yaptık sonra, 1 milyar değerinde ana ishale hattı. Şehir içi içme suyu hatlarını, asbestli boruları değiştiriyoruz. Üstüne Çiftlikköy ve Yalova’mızı bisiklet yollarıyla birleştirdik. Adnan Menderes Mahallesi’ne bisiklet yolları yaptık” diye konuştu.

“5 bin kişiyi deprem riskinden kurtarıyoruz”

Kentsel dönüşümde somut adımlar attıklarını anlatan Tutuk, şunları kaydetti:

“Bakınız biz kentsel dönüşüm diyoruz. Herkes her seçimde diyor ki, ‘Biz kentsel dönüşümü yapacağız.’ Kim ne yaptı, arkadaşlar? Elle tutulur, gözle görülür bir kentsel dönüşüm var mıydı? Hükümetimizin de desteğiyle Bağlarbaşı Mahallesi’nde kentsel dönüşüm ihalesi yapıldı ve 740 daire. Bunun yanında kentsel dönüşüme girecek 6 katlı binalara 6 kat, 5 katlılara 5 kat imar izni verilmesi neyin önünü açtığı biliyor musunuz? Şuan 105 bina yıkım ruhsatı aldı. Her binada 10 daire olsa, toplam bin daire. Hesabını yapın. Her dairede 5 kişi yaşasa 5 bin kişiyi deprem riskinden kurtarıyoruz. Bunu biz 23’üncü yıl AK Parti belediyeciliğiyle yapıyoruz. Meclisimizde biz evet, onlar hayır oyu verdi. Şimdi gelmişler diyorlar ki kentsel dönüşümün önünü açacağız. Nasıl açacağız, ne yaptınız ki? Yalova’da iziniz var mı, harmanda yüzünüz olacak. Nasıl izah edeceksiniz siz bunları. Biz yapacağız demiyoruz, yapıyoruz şuan.”

“Yalova’da sokakları su basmadı”

Yalova’da göreve geldikten sonra sorunları tek tek çözdüklerini ve çözmeye devam ettiklerini dile getiren Tutuk, şöyle konuştu:

“4 yıldır Yalova’yı AK Parti ve Cumhur İttifakı belediyeciliğiyle tanıştırdık. Aydınlatma projeleri yaptık. Biz göreve geldiğimizde 3 ay sonra yağmur yağdı, bütün Yalova’ya su bastı. Fatih Caddesi, İstanbul Caddesi, Yaşar Okuyan Bulvarı, her yeri su bastı. İlk yaz bütün sorunu çözdük biliyor musunuz? Bakın en son yağmurda ilçeleri su bastı Yalova’da sokakları su basmadı. Demek ki isteyince, niyet olunca, niyetimiz halis olunca bunların hepsi yapılıyor. Çok istiyorlar Yalova’da icra olsun, belediye borçlarını ödeyemesin, çok bastırıyorlar ama maalesef duaları kabul olmayacak. Belediyenin borcu yok değerli teşkilat mensupları. SSK ve mali borçlar hariç piyasaya borç yok. Belki yaptığımız 2 milyar lira yatırım yaptık, hepsini de ödedik Allah’ın izniyle.”

“Cumhurbaşkanımıza söz verdik”

Tutuk, tüm teşkilatı seçimleri kazanmak için çaba göstereceğini dile getirerek, "Bu hizmetlerin devamı için Sayın Cumhurbaşkanımıza salondan ne dedik, söz verdik mi? 3 defa Sayın Cumhurbaşkanımıza söz verdik. Belediyemizi alacağız ve AK Parti, Cumhur İttifakı belediyeciliğinin devamını sağlayacağız. İrtibat ofisimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü ise 6 sene Yalova’da hiçbir hizmet yapmayanların şimdilerde hayallerini satmaya çalıştığını söyledi. Yalova Milletvekili Meliha Akyol, trafik sorunu çözecek güney çevre yolunun ihalesinin önümüzdeki günlerde yapılacağını anlattı.

Açılışta Merkez İlçe Başkanı Aydın Kopuz, eski Yalova Milletvekili Fikri Demirel, eski İl Başkanları Yusuf Ziya Öztabak ve Şinasi Bayrak konuşmalar gerçekleştirdi.

Ardından Cengiz Koçal Caddesi üzerindeki irtibat ofisinin açılış kurdelesi kesildi.