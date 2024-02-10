Parti mensuplarının katılımıyla gerçekleştirilen çalışmaya halkın yoğun ilgisi vardı.

Yapılan çalışma sonrası açıklamalarda bulunan Hasan Eroğlu, saha çalışmalarıyla İnegöl Halkıyla daha çok bir araya gelerek yaşanabilir İnegöl için gerçekleştirecekleri projeleri bire bir şekilde anlatmayı hedeflediklerini ifade etti.

YAŞANABİLİR BİR İNEGÖL

Eroğlu şu şekilde açıklama yaptı: “Bugün seçim çalışmalarımızın ilk saha çalışmasını gerçekleştirerek halkımızla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Başka bir İnegöl mümkün sloganıyla çıktığımız bu yolun ilk adımlarında bizi yalnız bırakmayan parti mensuplarımıza ve inegöl halkımıza teşekkür ediyorum.

31 Mart seçimleri İlçemizin makus talihini değiştirmek için büyük önem arz ediyor. Bizler bu makus talihi değiştirmek adına sadece hamasetle söz söyleyen, fikir üreten değil, halkımızla ortak payda da buluşarak bu fikirleri ortaya koyacak ve hizmete çevirecek bir yapıyız. Yaşanabilir bir İnegöl için gerçekleştireceğimiz projelerimizi bu çalışmalar kapsamında ilçemizin her bir noktasında halkımızla daha çok bir araya gelerek bire bir şekilde anlatma gayretinde olacağız.” dedi.

Stand çalışması yapılan ikramların ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.