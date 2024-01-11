Yerel seçimlere yaklaşırken, partiler belediye başkan adaylarını duyurmaya başlarken, özellikle İstanbul'da eski bakanlardan Murat Kurum'un adaylığının açıklanmasıyla Türkiye seçim atmosferine girdi. AK Parti kulislerinde ise daha önce bakanlık görevinde bulunmuş isimlerin aday olma ihtimalleri konuşuluyor. Ali Yerlikaya, Süleyman Soylu ve Fahrettin Koca gibi isimlerin adaylık ihtimalleri masada.

Son bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, şu anki bakanlardan birini daha aday göstermeye hazırlandığı belirtiliyor. İddialara göre, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilebileceği konuşuluyor. Eğer bu iddia doğrulanırsa, Mehmet Nuri Ersoy'un yerine geçecek isim de gündeme oturdu.

Gazeteci Cem Küçük, bugünkü köşe yazısında kabinenin değişeceği iddiasını gündeme getirdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Antalya için aday gösterileceği, buna karşılık Kültür Bakanlığı'na Menderes Türel'in atanabileceği belirtiliyor. Küçük'ün köşesinde yer alan iddiaya göre, AK Parti'nin Antalya Büyükşehir adaylığı için Hakan Tütüncü gibi güçlü bir isim bulunsa da, Mehmet Nuri Ersoy'un adı ön plana çıkıyor.