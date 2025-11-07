2026 yılında vergi ve cezalarda uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak açıklandı. Bu kapsamda havacılıkta uygulanan idari para cezaları da artırıldı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), uçuşlarda kurallara uymayan yolcular ve kişilere yönelik cezaları yeniden değerleme oranına göre güncelledi.

Buna göre, uçakta duman çıkaran cihaz veya tütün mamulleri kullanan, telefonlarını kapatmayan yolculara kesilen ceza 19 bin 668 TL’den 24 bin 681 TL’ye yükseldi. Hava araçlarına lazer tutarak uçuş güvenliğini tehlikeye atanlara uygulanan ceza 131 bin 176 TL’den 164 bin 613 TL’ye çıktı. Güvenlik kontrol noktalarında uyarılara rağmen aranmaya engel olanlara verilen ceza ise 26 bin 226 TL’den 32 bin 911 TL’ye yükseltildi. Hatırlatmak gerekirse, Eylül ayında yurtdışı çıkış harcı bin TL’ye yükseltilmişti; 2026’da bu tutar 1.255 TL olacak.