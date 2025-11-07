Okulun çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, Kızılay’a bağlı sağlık ekipleri gün boyunca velilerden ve öğretmenlerden kan bağışı aldı. Kampanyaya okul yönetimi, öğretmenler ve veliler yoğun ilgi gösterdi.



Yetkililer, düzenlenen kampanyanın hem toplumsal dayanışmayı artırmak hem de kan bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla yapıldığını belirtti.

Okul idaresi, etkinliğe katılım sağlayan tüm velilere ve Kızılay ekiplerine teşekkür ederek, benzer sosyal sorumluluk projelerinin ilerleyen dönemde de devam edeceğini ifade etti.