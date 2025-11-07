İnegöl’de Organize Sanayi Bölgesinde 10 bin metrekarelik alanda üretim yapan İnkutsan Oluklu Mukavva Kutu Ve Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, mali zorluklar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi de şirkete 1 Ekim.2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 yıllık kesin mühlet verdi. Öte yandan Konkordato Komiseri Sedat Şen'in de görevinin devamına karar çıktı.

Konkordato Komiseri Sedat Şen de söz konusu karar sonrası alacaklılar için şu çağrıyı yayımladı:

"Bursa 1.asliye Ticaret Mahkemesi sıfatıyla 2025/777 E. sayılı dosyasında, İnegöl Ticaret Sicili Müdürlüğünün 11311 sicil numarası ile kayıtlı bulunan, İnegöl Vergi Dairesi Müdürlüğü 4780902345 vergi kimlik numaralı İnkutsan Oluklu Mukavva Kutu Ve Ambalaj San ve Tic AŞ ünvanlı şirkete, Caner Bütün ve Çağla Bütün şirket yetkililerine 01.10.2025 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile konkordato kesin mühleti verilmiş, kesin mühlet kararıyla birlikte, Sedat ŞEN’ in Konkordato Komiserleri olarak görevinin devamına karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı olan davacılardan alacaklı olanların, İcra ve İflas Kanununun 299. maddesi gereğince, aşağıda belirtilen usulde alacak miktarlarını, dayanaklarını ve varsa delillerini bu ilan tarihinden itibaren ONBEŞ gün (15 gün) içinde Konkordato Komiseri SMMM Sedat ŞEN‘in Konak Mh. Lefkoşe Cd. No: 14 Bilgi Plaza K: 7 D:7 Nilüfer / Bursa adresine tatil günleri hariç 09:00-12:00 / 13:00-17:00 saatleri arasında bizzat (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişilerde noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri, Vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanununun 35. maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği, tasdikli vekâletname örneği ibrazının gerekli olduğu, Şirket Merkez adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla veya kargo ile gönderilmesi suretiyle de yapılabileceği; İLAN tarihinden 15 gün geçtikten sonra komiserliğimize ulaşan postaların dikkate alınmayacağı, Alacak kaydı sırasında; Konkordato Geçici süreye geçiş tarihi olan 04.07.2025 Tarihi itibari ile kaydedilmek istenen alacağı tevsik ve ispat eden belgelerin aslı veya Alacaklı tarafından “Aslı Gibidir” onaylı suretlerini, muaccel, müeccel, rehinli, imtiyazlı veya geciktirici koşula bağlı alacakların dayandığı hukuki nedenin ne olduğunu, alacağa istinaden borçlu şirket tarafından verilmiş teminat var ise, teminatın ne miktar için verildiği ile teminatın dayanak belgesi, alacağa istinaden devam eden hukuki süreç (dava/ icra takibi/ arabuluculuk) varsa ayrıntılı bilgisi, alacağın miktarı ve rehinli alacaklar hariç olmak üzere; konkordato Geçici mühletin verildiği tarih olan 04.07.2025 tarihine kadar işleyen faiz miktarını ve faiz oranını gösterir hesap tablosunu, varsa Konkordato Geçici süresi içerisinde teminatların tahsili sureti ile tahsil edilen tutarlarını, yabancı para alacaklılarında, alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para olarak değerinin ne olduğunun bildirilmesi, İİK m.299 f.1 c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara iadeli taahhütlü posta ile gönderileceği ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu İLAN tarihinden itibaren başlayacağı, Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği, oy kullanma hakkından yoksun kalacakları hususu, İcra ve İflas Kanunu’nun 288. ve 299.ncu maddeleri uyarınca ihtar ve ilan olunur."