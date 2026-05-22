BTSO, üyelerinin küresel pazarlara açılması ve ihracat kapasitelerinin artırılması hedefiyle yürüttüğü UR-GE projelerindeki başarısını iki ayrı ödülle taçlandırdı. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın da katılımıyla gerçekleştirilen UR-GE ve Responsible Destek Programları Zirvesi kapsamında düzenlenen törende, BTSO'nun Ticaret Bakanlığı destekleriyle yürüttüğü Bebe Çocuk Konfeksiyonu UR-GE Projesi, 18-22 Kasım 2024 tarihlerinde Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen program ile 'Yurt Dışı Pazarlama Faaliyeti' alanında, Otomotiv Yan Sanayi UR-GE Projesi ise 'İstihdam' dalında İyi Uygulama Ödülü'nün sahibi oldu. Oda adına ödülleri BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener ve BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın elinden aldı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, UR-GE projelerinin firmaların uluslararası pazarlara açılması açısından çok önemli bir model sunduğunu söyledi. Başkan Burkay, 'BTSO olarak uzun yıllardır yürüttüğümüz bu projelerle firmalarımızın rekabetçiliğini artırıyor, sektörlerimizin ortak akılla hareket etmesine katkı sağlıyoruz. UR-GE projeleri, firmalarımızın hedef pazarlara daha hazırlıklı, daha güçlü ve daha planlı şekilde ulaşmasına imkan tanıyor. Bu çalışmalarla üyelerimiz, uluslararası alıcılarla doğrudan temas kuruyor, yeni iş birlikleri geliştiriyor ve ihracat kabiliyetlerini güçlendiriyor. Dünyaya açılan her firmamız, Bursa'nın üretim tecrübesini, kalite anlayışını ve girişimci ruhunu farklı coğrafyalara taşıyor. Bu nedenle UR-GE projelerimizi, kentimizin dış ticaret vizyonunu büyüten stratejik bir güç olarak görüyoruz' diye konuştu.

Başkan Burkay, BTSO'nun UR-GE projelerindeki deneyimiyle Türkiye'ye örnek çalışmalara imza attığını ifade ederek, 'Dünyada ticaretin, finansmana erişimin ve rekabet şartlarının giderek zorlaştığı bir dönemden geçiyoruz. Böyle bir süreçte firmalarımızın ihracatla büyümesi, yeni pazarlara ulaşması ve mevcut pazarlardaki konumunu güçlendirmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. BTSO olarak 48 ayrı UR-GE ve HİSER projemizle, oluşturduğumuz istihdamda Türkiye'nin bu alanda lider kurumu konumundayız. Bu birikim, üyelerimizin ihtiyaçlarını doğru analiz etmemize ve sektörlerimize özel yol haritaları oluşturmamıza imkan sağlıyor. Aldığımız ödüller, Bursa iş dünyasının ortak akılla, dayanışmayla ve hedef odaklı çalışmayla neleri başarabileceğinin güçlü bir göstergesidir. Bu başarıda emeği bulunan tüm firmalarımızı, çalışma arkadaşlarımızı ve projelerimize katkı sunan paydaşlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Firmalarımızın küresel rekabet gücünü artıran ve ihracat yolculuğuna güç katan destekleri için Ticaret Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat'a ve Bakanlığımızın değerli bürokratlarına teşekkür ediyorum' dedi.