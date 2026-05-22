Bursa iş dünyası ve ihracat camiasını bir araya getiren törene; Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Uludağ İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Başkanı Kemal Yazıcı, UMSMİB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Kuşçulu ile UYMSİB Yönetim Kurulu Başkanı Murat İsmail Hamdi Taner başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. Törende, gerçekleştirdiği ihracat performansıyla sektöründe 'ihracat şampiyonu' unvanına layık görülen Marmarabirlik, geceye damga vuran kurumlar arasında yer aldı. Marmarabirlik adına ihracat şampiyonluğu ödülünü Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız aldı.

Ödül töreninin ardından değerlendirmelerde bulunan Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, elde edilen başarının üretici ortaklardan çalışanlara kadar büyük bir emeğin sonucu olduğunu belirterek, 'Marmarabirlik olarak Türk zeytinini dünya pazarlarında daha güçlü konuma taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu ödül, üretimden ihracata kadar ortaya koyduğumuz emeğin ve istikrarlı büyüme vizyonumuzun önemli bir göstergesidir' dedi.