Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde yönetim kurulu listesini Yüksek Divan Kurulu’na sundu.

Aziz Yıldırım’ın yönetim kurulu asil listesinde Barış Göktürk, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Ahmet Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın ve Mehmet Selim Kosif yer aldı.

Yedek üyeler ise Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşcan ve Yasemin Babayiğit olarak açıklandı.