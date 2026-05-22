İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 11 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle artması beklenen trafik yoğunluğu ve kazaların önlenmesine yönelik alınan tedbirleri basın toplantısıyla açıkladı. Bakan Çiftçi, can kayıplarının önüne geçmek amacıyla trafik önlemlerinin 22 Mayıs’tan bayram sonrası ilk iş günü olan 1 Haziran 2026’ya kadar 11 gün boyunca uygulanacağını belirtti.

“2021-2024 YILLARI KURBAN BAYRAMINDA 860 CAN KAYBI YAŞANDI”

Bakan Çiftçi, "2021-2024 yılları arasındaki kurban bayramlarında 425'i hız ihlali, 233'ü şerit izleme, değiştirme ve makas, 107'si geçiş önceliği ve dönüş kurallarına uymama, 77'si arkadan çarpma, 18'i kırmızı ışık ihlali ve 143'ü diğer hatalar olması nedeniyle toplamda bin 3 kural hatası yaşandı. Bu hatalar 860 can kaybına neden oldu." dedi.

SON YILLARA İLİŞKİN KAZA RAKAMLARI

Bakan Çiftçi, 2021-2024 yılları arasında Kurban Bayramı tatillerinde meydana gelen trafik kazaları ve can kayıplarına ilişkin verileri de paylaştı. Buna göre, ölümlü ve yaralanmalı kaza sayısı 2021’de 6 bin 469, 2022’de 6 bin 132, 2023’te 7 bin 408, 2024’te ise 7 bin 319 olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde can kaybı 2021’de 212, 2022’de 177, 2023’te 257, 2024’te ise 214 oldu. Yaralı sayısı ise 2021’de 11 bin 719, 2022’de 10 bin 702, 2023’te 13 bin 89, 2024’te 12 bin 282 olarak açıklandı. Bakan Çiftçi, günlük ortalama can kaybının 2021’de 23,6, 2022’de 17,7, 2023’te 28,6 ve 2024’te 23,8 olduğunu belirtti.

“BAYRAMDA 334 BİN KOLLUK KUVVETİ GÖREV ALACAK”

Bayram tedbirleri kapsamında görev alacak kolluk kuvvetlerine ilişkin rakamları paylaşan Bakan Çiftçi, "334 bin 17 kolluk personeli görevlendirildi. Personelin 66 bin 481’i trafik tedbirleri kapsamında görevlendirildi. Şehirler arası otobüs terminallerinde emniyet kemeri uyarı anonsları yapılarak terminal çıkışları ile güzergâhta şehirler arası otobüsler ve diğer araçlar üzerinde emniyet kemeri denetimlerine ağırlık verilecek. Bayram boyunca ülke genelinde bin 238 personel gizli yolcu olarak otobüs denetimde bulunacak." ifadelerini kullandı.

“DRONE İLE 81 İL DENETLENECEK”

Ülke genelinde havadan alınacak önlemlere ilişkin bilgi veren Bakan Çiftçi, helikopter ile 9 il 108 saat, drone ile 81 il 5 bin 828 saat denetim ile toplamda 5 bin 936 saat hava araçları ile denetim gerçekleştireceğini açıkladı. Bakan Çiftçi, “Ülke genelinde alınan trafik tedbirlerini yerinde denetlemek için polis, jandarma müfettişleri ile trafik başkanlıklarından sıralı amirlerden oluşan heyetler görevlendirilmiştir. 73 polis heyeti ile 43 jandarma heyeti ülke genelinde görev alacaktır.” açıklamasında bulundu.

“DEVLET TUZAK KURMAZ”

Bayram tatili süresince 61 ildeki, 520 EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) ile 21 bin 682 kilometrelik güzergâhta hız denetimi yapılacağını belirten Bakan Çiftçi, “EDS nokta ve güzergâhlarına ilişkin bilgiler HAYAT 112 Acil Mobil uygulamamız üzerinden öğrenilebilecektir. Emniyet Genel Müdürlüğünden 619, Jandarma Genel Komutanlığından 962 olmak üzere toplam bin 581 mobil radar ile denetimler sağlanacak. Devlet vatandaşına tuzak kurmaz; vatandaşının canını, huzurunu ve güvenliğini korur. Sahadaki personelimiz de vatandaşımıza rehberlik etmek, yol göstermek, ihtiyaç anında yanında olmak ve bayram yolculuklarının güven içinde tamamlanmasına katkı sunmak için görev başında.” diye konuştu.

“ŞEHİR İÇLERİNDE KGYS İLE DENETİMLER YAPILACAK”

Bakan Çiftçi, şehir içi trafik denetimlerinin de artırılacağını belirterek, kazalara ve can kayıplarına en çok neden olan makas atma, hatalı şerit değiştirme, kavşaklarda geçiş önceliğine uymama, takip mesafesini korumama, seyir halinde cep telefonu kullanma, dönüş kurallarını ihlal etme ve kırmızı ışık ihlallerinin KGYS kameralarıyla takip edileceğini açıkladı.

“İSTASYONLAR VE TERMİNALLER DENETLENECEK”

Şehirler arası otobüs terminalleri ve ara istasyonlarında denetleneceğini belirten Bakan Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şoför ve yolcular bilgilendirilerek emniyet kemeri takmaları sağlanacak. Yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların takograf denetimine ağırlık verilecektir. Dinlenme tesisleri ve akaryakıt istasyonları kenarları ile otoyollar ve devlet kara yolları üzerinde zorunlu hâller dışında duraklama, park etme gibi ihlallere izin verilmeyecek, ekiplerimiz tarafından yol güzergâhları kontrol edilecek. Ağırlık ve boyutları yasal sınırların üzerinde olan araçlar için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 23-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında özel izin düzenlenmeyeceğinden, bu tür taşıtların trafiğe çıkışına izin verilmeyecek."

“KAMYON VE ÇEKİCİLERİN TRAFİĞE ÇIKMASI YASAK”

Bakan Çiftçi, "30 Mayıs 2026 cumartesi günü saat 13.00’ten, 1 haziran 2026 pazartesi günü saat 01.00’a kadar kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların seyri bazı otoyollarda yasaklandı. İstanbul istikametine doğru; Kırklareli’nden D-100 kara yolu ve O-3 otoyolu, Tekirdağ’dan D-110 kara yolu ile O-7 otoyolu, Sakarya’dan O-7 otoyolu, Ankara’dan O-4 ve D-750 kara yolları, Amasya Merzifon’dan D-100 kara yolu, Bursa’dan O-5 otoyolu ile D-575 ve D-595 kara yolları, Bilecik Bozüyük’ten D-650 kara yolu ile O-5 otoyolunun Manisa, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli katılımlarından ve D-650 kara yolunun Antalya, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Kütahya, Bilecik, Sakarya katılımlarından itibaren kısıtlama uygulanacaktır. Ankara istikametine doğru ise; D-200 kara yolunda Bilecik Bozüyük ve Sivas’tan Ankara’ya kadar, D-300 kara yolunda İzmir’den Afyonkarahisar’a kadar, D-260 kara yolunda Afyonkarahisar’dan Eskişehir Sivrihisar’a ve Kayseri’den Kırşehir’e kadar, D-260 ve D-765 kara yollarında Kırşehir’den Kırıkkale’ye kadar, D-785 ve D-190 kara yollarında ise Çorum’dan Kırıkkale’ye kadar olan güzergâhlarda geçişlere izin verilmeyecek.” dedi.

“ŞEHİTLİKLERDE İLAVE TEDBİRLER ALINACAK”

Bakan Çiftçi Şehitlik ve kabir ziyaretlerinde oluşabilecek yoğunluktan dolayı ilave tedbir alındığını ifade ederken, vatandaşların yoğun olarak bulunabileceği alanlar ile çevrelerinde ilave trafik tedbirleri planlandığını, daha önceki bayramlarda can kayıplarının yoğunlaştığı 17 ildeki 20 güzergâhta ilave tedbirler de alınacağını sözlerine ekledi.