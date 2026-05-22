Olay, Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre otomobil sürücüsü ile elektrikli bisiklet sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar araçlarından inerek birbirlerinin üzerine yürüdü. Yaşanan gerginliğe çevrede bulunan motosiklet sürücüleri müdahale etti. Araya giren vatandaşlar tarafları güçlükle sakinleştirirken, olay daha fazla büyümeden sona erdi. Yaşananlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ