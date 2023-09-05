AK Parti Balıkesir Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Başkanvekili Dr. Mustafa Canbey, Susurluk ilçesi Göbel Mahallesi'nde çiftçileri ziyaret ederek, domates hasadına katıldıBALIKESİR (İGFA) - Seçim sonrası Balıkesir’in tüm ilçe ve mahallelerini tekrar ziyaret eden Milletvekili Mustafa Canbey, Susurluk ilçesi Göbel mahallesinde domates hasadı yapan üreticileri ziyaret etti, bir süre onlarla sohbet ederek çalışmalarına destek oldu.

Balıkesir’in potansiyelini ayağa kaldıracak destekleri vermeye, çiftçilerin her daim yanlarında olmaya devam edeceklerini söyleyen Dr. Mustafa Canbey; “Balıkesir’imizin tarımsal üretim değerini 20 yılda 6 kat büyüttük. 2002’de 2 milyar lira olan tarımsal üretim değeri, bugün 13 milyar lirayı aşmıştır. Bitkisel üretim miktarında da önemli artışlar sağlanmıştır. 2002’de 829 bin ton bitkisel üretim varken, bu rakam bu yıl 4 milyon tonun üzerine çıkmıştır. Tüm bu rakamlara, Allah’ın yardımı, çiftçilerimizin çalışkanlığı, topraklarımızın bereketi ve hükümetimizin destekleri ile ulaştık. Hükümetimizce Balıkesir’imize ayrılan tarımsal destek ödemeleri 20 yılda 19 kat artış göstermiştir. Her şey üreticilerimiz için. Avrupa’da zaten ilk sıraya çıkardığımız ülkemizi dünyanın en önemli tarım ürünleri üreticisi ve ihracatçısı yapana kadar yatırımlarımıza, desteklerimize devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonlarımız için yola devam diyoruz.” diye konuştu.

Sadece seçim dönemi değil, her daim hemşehrileriyle bir arada olmaya gayret ettiklerini söyleyen Dr. Mustafa Canbey, ziyaretler kapsamında Susurluk ve Manyas ilçelerini de ziyaret etti.