Kocabıyık, 22 Mart’ta tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş, 26 Mart’ta ise partisinden ihraç edilmişti.

Hüseyin Kocabıyık kimdir?

Hüseyin Kocabıyık, 1963 yılında Konya’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini memleketinde tamamladıktan sonra, yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde bitirdi.

1993-1994 yılları arasında profesyonel yöneticilik yaptı. 1995-1999 döneminde ise Başbakan Başdanışmanı olarak 53., 54. ve 55. Hükümetlerde görev aldı.

2004-2006 yılları arasında “Politika Merkezi” adlı düşünce kuruluşunda genel koordinatörlük yaptı. Bunun yanı sıra Türk Demokrasi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Analitik Araştırmalar Merkezi Başkanı olarak da görev yürüttü.

Sosyal, siyasal, ekonomik ve uluslararası ilişkiler alanlarında araştırmalar yapan Kocabıyık, bu konularda analist olarak çalıştı. 2013 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı’nda Genel Sekreterlik görevinde bulundu.

Sabah ve Yeni Asır gazetelerinde köşe yazarlığı yapan Kocabıyık, 2014-2015 yıllarında Turkuvaz Medya Ege Temsilciliği görevini üstlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 25. ve 26. dönemlerde İzmir milletvekili olarak yer aldı. Evli ve bir erkek çocuk babasıdır.