Pazaryeri Belediyesi’nin 2025 yılı Ekim ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda gündemdeki dokuz madde görüşülerek karara bağlandı. 2026, 2027 ve 2028 yıllarına ait belediye bütçeleri meclis üyelerinin değerlendirmesine sunuldu. Belediye tarifelerinin tespiti ve kaçak şebeke suyu kullanımıyla ilgili yaptırımların da görüşüldüğü toplantıda önemli kararlar alındı. Pazaryeri Meslek Yüksekokulu’nun evsel atık bedeli talebi mecliste ele alınırken, vidanjör satın alınması için gerekli iş ve işlemler de görüşüldü.

Görüşmelerin ardından gündem maddeleri karara bağlanarak toplantı kapanışla sona erdi.