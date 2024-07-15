AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Gider, yazılı olarak yayımladığı mesajında, “40 yıl boyunca adım adım, ilmek ilmek devlet kademelerine sızan hain terör örgütü, milletin iradesini gasp edebilmek için pek çok girişim yaptı. 17-25 Aralık’tan gezi kalkışmasına kadar bulduğu her fırsatta ülkeyi ele geçirebilmek, milleti karanlığa mahkum etmek için harekete geçen FETÖ terör örgütü, 15 Temmuz’da bir kez daha düğmeye bastı. Daha önce yaşadığı darbelerde büyük bedeller ödeyen milletimiz, bu hain yapıya geçit vermedi. 15 Temmuz gecesi, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, uçaklara, tanklara, silahlara rağmen, birlik olunca neler yapabileceğimizi, sadece içimizdeki hainlere değil, bütün dünyaya bir kez daha göstermiş olduk. O karanlık gece, Çanakkale zaferini, Kurtuluş savaşanı, bu milletin vatanı, bayrağı, bağımsızlığı için neler yapabileceğini unutmuş olanlara da büyük bir ders oldu. Ülkemiz ve demokrasimiz, 15 Temmuz’da sadece bir darbe ile yüz yüze gelmemiştir. Aynı zamanda bir işgal girişiminin de önü kesilmiştir. Darbecilere karşı bu denli büyük bir direniş, dünya tarihinde eşsiz bir konumdadır. Allah bu millete bir daha öyle bir gün yaşatmasın. Ancak biliyoruz ki; bir benzerine cesaret etme cüretini kedinde görenler olursa, milletimiz cevabını yine verecektir. Bu vesile ile canlarını demokrasimiz ve devletimiz için 15 Temmuz günü feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetleanıyorum”ifadelerini kullandı.