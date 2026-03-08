Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Kaymakam Adem Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ile birlikte Atatürk İlkokulu ve Halime Hatun Anaokulu'nda incelemelerde bulundu. Adem Öztürk ve Servet Çetinkaya, Atatürk İlkokulu ile Halime Hatun Anaokulu'nda yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Sınıfları dolaşan öğrencilerle sohbet eden heyet, okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya gelerek eğitim süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Okulların fiziki durumu ve devam eden çalışmalar da yerinde incelendi.

Kaymakam Adem Öztürk, 'Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim alması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eğitim kalitesinin artırılması adına tüm kurumlarımızla iş birliği içerisinde hareket etmeye devam edeceğiz' dedi.