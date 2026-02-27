Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Karamürsel İlçe Başkanı Yaşar Gülfidan'ın sağlık problemleri sebebiyle görevinden istifa ettiği bildirildi. İl başkanlığında yapılan görüşmede Gülfidan'a, ilçe başkanlığı süresince yürüttüğü çalışmalar nedeniyle teşekkür edilerek geçmiş olsun dilekleri iletildi. Açıklamada, yeni ilçe başkanı göreve atanana kadar il yönetim kurulu üyesi Harun Baykır'ın Milliyetçi Hareket Partisi Karamürsel İlçe Başkanlığı'na vekaleten görev yapacağı ifade edildi.

Kaynak: İHA