Dün Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de saat 03.27'deki yangın ihbarının ardından hızla olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına almak için müdahaleye başladı.

Feci yangında 76 kişi hayatını kaybederken, felakete ilişkin 9 kişi de gözaltına alındı. Öte yandan ülkemizde yangında hayatını kaybedenler için 1 günlük ulusal yas ilan edildi.

Yangında hayatını kaybedenlerin kimlikleri de yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Yangında can verenlerin arasında AK Parti Bolu 22. dönem milletvekili Mehmet Güner ile AK Parti Kurucu Üyelerinden Hatice Güner'in kızı, damadı ve torunları da hayatını kaybetti.

Zehra Sena Gültekin ve eşi Bilal Gültekin, çiftin çocukları Muhammet Selim, Yusuf Sinanettin, Bekir Sadık ve Sümeyye'nin de aralarında bulunduğu Gültekin ailesinden 8 kişi yangında hayatını kaybetti. Yangın çıktıktan sonra Zehra Sena Gültekin'in annesini arayıp helallik aldığı öğrenildi. Ayrıca, Zehra Sena ve Bilal Gültekin'in Uygur Türk'ü minik Sümeyye'nin koruyucu ailesi olduğu öğrenildi.

Diğer yandan hayatını kaybedenler arasında Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın ve kızı Elif Derin Yalçın; TED İstanbul Koleji, 9. sınıf öğrencisi Alican Boduroğlu, 9. sınıf öğrencisi Elif Nas Boduroğlu ve anneleri Ebru Boduroğlu da bulunuyor.