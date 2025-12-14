Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 34 milyona yaklaşırken, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) yayımladığı yeni trafik sigortası genelgesi 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Milyonlarca sürücüyü kapsayan düzenlemeyle trafik sigortasında prim tarifeleri ve basamak sistemi köklü biçimde değiştiriliyor. Yeni uygulamada hasarsızlık basamağı araçtan ayrılarak doğrudan sürücüye tanımlanacak. Buna göre uzun yıllardır 8’inci basamakta yer alan kazasız bir sürücü, yeni bir araç satın aldığında da aynı basamaktan değerlendirilecek. Sürekli kaza yapan ve 0 ya da 1’inci basamakta bulunan sürücüler ise araç değiştirseler bile herhangi bir avantaj elde edemeyecek.

ADALET SAĞLANDI

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre sektör temsilcileri, mevcut uygulamada uzun süredir dile getirilen adaletsizliğin yeni düzenlemeyle ortadan kaldırıldığını ifade etti. TÜKONFED Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı, düzenlemenin iyi sürücüleri koruyacağını vurgulayarak, “İstanbul’da 5 yıl ve üzeri hasarsız bir sürücü bugün yaklaşık 7 bin 500 lira prim ödüyor. Ancak ikinci bir araç aldığında 4’üncü basamaktan işlem görerek 15 bin lirayı aşan primle karşılaşıyordu. Buna karşın hasarlı sürücüler ikinci araçlarında düşük basamaktan yararlanabiliyordu. Bu uygulama iyi sürücüyü cezalandırıyordu. Artık bu adaletsizlik sona erdi” değerlendirmesinde bulundu.

Bağcı, Türkiye’de sürücülerin yaklaşık yüzde 90’ının iyi sürücü konumunda olduğunu belirterek, yeni uygulamanın amacının hasarsız sürücüleri finansal açıdan da ödüllendirmek olduğunu kaydetti.

KASKODA KAMPANYA

SEDDK’nin aralık ayında trafik sigortası primlerini yüzde 1 artırdığını hatırlatan Bağcı “Ocak ayında yılı genel olarak değerlendirerek bir düzenleme yapabiliyor. O yüzden trafik sigortası yaptırmayanlar için bu ay avantajlı olabilir. Kaskoda ise şirketler rekabet nedeniyle son yılların en düşük primlerini sunuyor. Aralık ayında kasko yaptırmak ciddi fırsatlar barındırıyor. Trafik sigortasından bile ucuz çıkan kasko teklifleri var” diye konuştu.

POLİÇE ÖNCESİ KAZA BASAMAĞI DÜŞÜRÜYOR

Sigorta Aracıları ve Acenteleri Derneği (SAAD) Genel Başkanı Halil İbrahim Ece de yeni dönemde önemli bir detaya dikkat çekti. Ece “Poliçe başlangıç tarihinden önce yenileme yapılmasına rağmen bu sürede kaza olursa, sürücünün basamağı bir kademe düşürülecek. Bu uygulama daha önce yoktu. Ayrıca zorunlu trafik sigortası yaptırılmadan trafiğe çıkılmamalı. Aksi hâlde para cezası ve trafikten men yaptırımı söz konusu. Sürücüler yıl bitmeden poliçe durumlarını ve hasarsızlık basamaklarını mutlaka kontrol etmeli” dedi.