İnegöllü siyasetçi Salim Kaplan, Radyo Güneş’te konuğu olduğu Sinan Unuak ile Özdemir Keskinkılıç’ın sunduğu Konuşan İnegöl programında İnegöl ve Bursa siyasetine ilişkin yorumlar yaptı.

İnegöl’de görev yapan son 3 belediye başkanı arasında en çok iz bırakan ismin merhum Hikmet Şahin olduğunu, ardından gelen Alinur Aktaş’ın da önemli hizmetler yaptığını belirtti. Alper Taban’ın son yapılan Kanal İnegöl projesini çok beğendiğini ifade eden Kaplan, 5 yıllık dönem içinde son 6 aya sığdırdığı projeleri iyi anlatması gerektiğini ve bunu da yapmaya çalıştığını ifade etti.

İnegöl’ün gelişimine siyasetçilerin yetişemediğini ifade eden Kaplan, tarım arazilerinin hızla sanayileştiğini, sanayi arsa fiyatlarının dudak uçuklatan rakamlara ulaştığını iddia etti.

Sinan Unuak’ın ‘İnegöl’de AK Parti kimi aday gösterir?’ sorusuna da yanıt veren Kaplan, “10 aday var. AK Parti İnegöl’de çok ciddi anketler yapıyor. Geçtiğimiz günlerde 2 anket ekibi sahadaydı. Bunun dışında telefonlarla da adaylar soruluyor. Elbette o’nlarda en iyi ismi gösterme telaşındalar. Ancak kim seçilirse seçilsin. Yeni belediye başkanın işi çok zor. Hızlı büyümenin getirdiği o’nlarca sorunla karşı karşıya kalacak” diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adaylarına ilişkin tahminde de bulunan Kaplan, “ CHP’de beklenen oldu. Mustafa Bozbey adaylığını açıkladı. Ben AK Parti’nin adayının da yakında açıklanacağını düşünüyorum. Duyumlarıma göre %90 oranında Alinur Aktaş yeniden aday olarak açıklanacak” şeklinde konuştu.