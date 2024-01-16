AK Parti’nin Çanakkale Belediye Başkan Adayı Jülide İskenderoğlu, İl Başkanlığı binasında partililer tarafından coşkuyla karşılandı. AK Parti Çanakkale Belediye Başkan Adayı Jülide İskenderoğlu, "Biz bugüne kadar Çanakkale’ye nasıl hizmet ettiysek, bundan sonra da belediyecilik anlamında hizmet edeceğiz. Biz hizmetlerin, projelerin yarışacağı bir seçim olmasını istiyoruz. Hemşerilerimizden de bunu talep ediyorum. Lütfen bu sefer düne kadar partiye, komşunuza, annenize, babanıza inanarak oy atmış olabilirsiniz. Bu sefer projelere, çocuklarınızın geleceğine, bu şehrin gençlerinin geleceğine oy atın. Çünkü biz Allah’ın izniyle bugüne kadar en güzelini yaptık. Yine yapacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 31 Mart yerel seçimlerinde Çanakkale Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Jülide İskenderoğlu, İl Başkanlığı binasında coşkuyla karşılandı. Parti binasında düzenlenen basın toplantısına, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, MHP İl Başkanı Ali Tuğrul Yıldırım, AK Parti Merkez ilçe Başkanı Aynur Tuna Yavaş, Kadın ve Gençlik Kolları yönetimi, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Parti binasındaki basın açıklaması öncesi AK Parti Çanakkale Belediye Başkan Adayı Jülide İskenderoğlu, kendisini bekleyen partililer ve vatandaşlarla tokalaştı. AK Partili gençler, ‘AK Gençlik Burada, Ablasının Yanında’ sloganları atarak, AK Parti Belediye Başkan Adayı Jülide İskenderoğlu’na destek verdi. Belediye Başkan adayı Jülide İskenderoğlu ise, AK Partili gençlere, ‘Bizde ölümüne kadar AK gençliğin yanındayız’ sözleriyle karşılık verdi. Ardından partililere ve vatandaşlara seslenen AK Parti Belediye Başkan Adayı Jülide İskenderoğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere kendisine güvenen ve destek olan herkese teşekkür ederek, basın açıklaması için parti binasına geçti.

AK Parti İl Başkanlığı binasında düzenlenen basın açıklamasında konuşan AK Parti Çanakkale Belediye Başkan Adayı Jülide İskenderoğlu, “Biz projelerimizle, yaptıklarımızla, bu şehre vurduğumuz damgalarımızla konuşacağız. Bundan sonra yapacaklarımızı da aslında çok değerleri hemşerilerimizin talepleri üzerine değerlendirmek istiyoruz. Bu şehirde esnaflık yapıp, bu şehirde Çanakkaleliyim diyen bir evlada sahip olan ve bu şehirde inşallah hizmetlerimize belediye de devam edecek olan Çanakkale’nin Jülidesi olarak, 31 Mart akşamı Belediye Başkanı olduğumda, inşallah Cumhur İttifakı ortaklarımızla hep beraber tüm şehirdeki bize inanan, bize gönül veren arkadaşlarımla birlikte Çanakkale’yi tekrar inşa edeceğiz. Bu şehirde biliyoruz ki yapılan birçok çalışma var. Bugüne kadar Belediye Başkanlığı yapmış herkese teşekkür etmek istiyorum. Taş üstüne taş koyana teşekkür ediyoruz. Ancak biz çok daha iyisini yapmaya talibiz. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın gerçekten teminatıdır. Biz bir haftadır hazırladığımız projelerin alt yapılarını hazırlıyoruz. Afaki hayal vermiyoruz. Hemşerilerimizden bize gelen talep doğrultusunda, onların istekleri doğrultusunda neler yapabilirize bakıyoruz. Çanakkale sanat, kültür ve her toprak parçasında tarih kokan özel bir şehir. Biz bugüne kadar Çanakkale’ye nasıl hizmet ettiysek, bundan sonra da belediyecilik anlamında hizmet edeceğiz. Biz hizmetlerin, projelerin yarışacağı bir seçim olmasını istiyoruz. Hemşerilerimizden de bunu talep ediyorum. Lütfen bu sefer düne kadar partiye, komşunuza, annenize, babanıza inanarak oy atmış olabilirsiniz. Bu sefer projelere, çocuklarınızın geleceğine, bu şehrin gençlerinin geleceğine oy atın. Çünkü biz Allah’ın izniyle bugüne kadar en güzelini yaptık. Yine yapacağız. Projelerimizi yarın sabah kapı kapı gezerek anlatmaya başlayacağım. Burada en büyük sıkıntılarımızın olduğu alt yapıdan trafiğe, otopark sorunundan, kordona su basmasına kadar herşeyle ilgili yapılmış çalışmalarımız var. Sosyal hayatımıza dokunacak projelerimiz var. Bu görevi bize tebliğ eden Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onların güveni benim için çok kıymetli. Rabbim bugüne kadar hiç bizi mahçup etmedi. İnşallah bundan sonra da önce liderlerimize, sonra Çanakkale’li hemşerilerime mahçup etmeyecektir" dedi.