Çan Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu ve Milli Eğitim Müdürü Turhan Çokgezer yapımı devam eden Çan Fen Lisesi inşaatında ve eğitim öğretime hazırlanan Çan Anadolu Lisesinde incelemelerde bulundular ve çalışmaların son durumuna ilişkin yetkililerden bilgiler aldılar. İnceleme sırasında iş planları, yapım süreçleri ve sahada görev yapan ekiplerin çalışmaları hakkında detaylı değerlendirmelerde bulunuldu. Müteahhit firma temsilcileriyle de görüşen Kaymakam Dr. Emre Nebioğlu, okulların zamanında hizmete açılmasının öğrenciler ve veliler açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kaynak: İHA