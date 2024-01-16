Yalova Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından yürütülen ve Doğu Marmara kalkınma Ajansının destekçisi olduğu "Kovandan Sofraya Güvenli ve Sürdürülebilir Arıcık Projesi’nin tanıtım paneli düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen tanıtım paneline Vali Dr. Hülya Kaya, Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, İl Özel İdare Sekreteri Ümit Yılmaz, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, Yalova Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hakan Gündüz, Arıcılar Birliği yönetimi ve üyeleri, sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, üreticiler ve kurum personeli katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından Birlik Başkanı Hakan Gündüzün açılış konuşması ile başlayan panelde Arıcılar Birliğinin MARKA ve Yalova İl Özel İdaresi desteği ile yürüttükleri projeleri ve çalışmaları anlatan video gösterimi yapıldı. Daha sonra Proje personellerinden Dr. Yasin Özdemir projenin tanıtım sunumunu gerçekleştirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar panelde yaptığı konuşmada; “İlimiz 798.000 da yüzölçümü ile Türkiye’nin en küçük ilidir. Bu yüzölçümün %62’si ormanlık ve fundalık arazidir. Yalova’nın iklimi ve bitki örtüsünün zenginliği arıcılık için önemli bir avantajdır. Bu avantaj gelecek nesillere de sürdürülebilir üretimin garantisidir. Ihlamur, kestane, böğürtlen, kekik, akasya, karabaş otu Yalova’nın bitki örtüsünün zenginliğini ortaya koymaktadır.

İlimizde 2023 yılı itibariyle 380 arıcılık işletmesi ve 27.050 adet arılı kovan mevcuttur. Değişen iklim şartları arıları da olumsuz etkilediği için kovan sayımızda zaman zaman azalmalar meydana gelse de en son yapılan bal hasadından 257.5 ton bal elde edilmiştir.

Organik Arıcılık ve organik bal üretiminin yaygınlaştırılmasını sağlamak, üreticilerimize gelir getirecek yeni tarımsal faaliyet alanı oluşturmak amacıyla Müdürlüğümüzce Organik Arıcılık ve Organik Bal Üretimi Projesi hazırlanmış 2018-2020 yılları arasında 3 yıl süreli olarak uygulanmıştır. Proje için Bakanlık bütçesinden 188.475 TL harcanmıştır. Proje kapsamında 10 arıcıya 60 ar adet arı kovanı ve arıcılık malzemeleri verilmiş ayrıca sertifikasyon giderleri karşılanmıştır. Proje başlangıcından bugüne kadar çeşitli miktarlarda organik bal üretimi devam etmiştir.

2019 yılında İl Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde, “Yalova’daki bal üretiminin büyük bir bölümünü son derece değerli olan kestane ve ıhlamur balı oluşturur. Yapılan analizler neticesinde Yalova’mızda üretilen balın, kestane oranının yüzde 80’lerin üzerine çıktığı görülmüştür. Bu da Yalova Kestane Balını tescil ettirme yönünde bizi harekete geçirdi ve 23 Haziran 2020 tarihinde coğrafi işaret almak yapmış olduğumuz başvura son aşamaya gelmiş bulunmaktayız. TARSİM çerçevesinde sigorta yaptıran arıcılarımızın ödeyecekleri sigorta priminin yüzde 50 ‘si devlet tarafından karşılanmaktadır. Sürdürülebilir ve güvenli olan bu sistem sayesinde arıcılarımız, Arıcılık Sistemine kayıtlı arılı kovanlarını sigorta yaptırarak ödeyecekleri cüzi miktar ücretle, kovanlarını, doğal afetler, yangın, vahşi hayvan saldırısı ve nakliye esnasında meydana gelebilecek çarpma, çarpışma gibi nedenlerle oluşabilecek zararlara karşı güvence altına almış olacaklardır. Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak, gıda arz ve güvenliğini sağlamak ve yetiştiricilerimizin gelirlerini artırmak amacıyla çalışmalarımız aralıksız sürdürülecektir” dedi.

İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel yaptığı konuşmada; birliğin ilk defa bal dolum tesisi ile ilgili bir destek aldığının bu desteğin ardından yine başarılı projeler yapmaya devam ettiğini ve Yalova’nın bir markası olarak gördüklerini söyledi.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu da yaptığı konuşmada, Yalova’da projelerin başarılı şekilde yürütülebildiğini belirti. Çöpoğlu, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nün sağladığı bilimsel desteğin ve Tarım İl Müdürlüğü’nün sağladığı teknik desteğin arıcılara önemli katkılar sunduğunu ve proje için değerli olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimiyle panel sona erdi.