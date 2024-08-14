AK Parti, 23. kuruluş yıl dönümünü bugün düzenlenen etkinlikle kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından, daha önce AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ tarafından duyurulan 2 milletvekili ve 13 belediye başkanının AK Parti’ye katıldığı açıklandı. Bu isimlerin rozetleri takıldı.

Yeni katılımlarla birlikte AK Parti’nin meclisteki milletvekili sayısı 264’ten 266’ya, belediye başkanı sayısı ise 507’den 520’ye yükseldi.

AK Parti, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yaklaşık 16 milyon 313 bin oy alarak yüzde 35,54 oy oranıyla tarihindeki en düşük sonucu elde etmişti. Ayrıca, AK Parti bu seçimde ilk kez ikinci parti olarak çıkmıştı. 2024 seçimlerinde AK Parti, 12 büyükşehir belediyesi, 12 il belediyesi, 359 ilçe belediyesi ve 124 belde belediyesi olmak üzere toplam 507 belediye başkanlığı kazanmıştı.